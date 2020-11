Erika Buenfil volvió a referirse al romance que vivió años atrás con Luis Miguel, de quien solo tiene buenos comentarios. La actriz mexicana visitó el set del programa “Netas Divinas” donde reveló detalles de lo que vivió con “El Sol de México” a inicio del año 2000.

La artista mexicana de 56 años dijo que el intérprete “La Incondicional” es perfeccionista y trata que sus citas también lo sean. “Es un caballero en toda la extensión de la palabra. Es perfeccionista, muchísimo. (...) Todo el momento parece que estás en un videoclip; no puede ser. La iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo el príncipe azul. Lo hace todo muy bien, esa parte del galanteo de la conquista”, comentó entre risas Buenfil frente a las conductoras del programa.

La protagonista de “Amores verdaderos” recordó uno de los detalles que el cantante tuvo con ella, cuando se reunieron en una playa mexicana. “El elemento sorpresa es que todo el tiempo está escuchando lo que comentas para sorprenderte. Lo que platicas, lo que escuchas, tu música favorita. Recuerdo que fui a Acapulco, fui a una de sus casas y me dicen que ya venía el señor por mí. Bajo una escalera, pensé que venía alguien con él, y lo veo en un coche blanco recargado con una camisa blanca”, relató.

Otro detalle que Luis Miguel tuvo con ella es cuando le cantó una canción de “Sin bandera”, solo porque días antes le había comentado que era su favorita.

Erika aclaró que nunca fue novia del cantante y que solo tuvieron un romance sin etiquetas; sin embargo, enfatizó que Luis Miguel es un hombre encantador que sabe cómo tratar a una mujer.

“Viví el momento y no me cuestioné absolutamente nada. Yo también estaba preciosa. No tenía a Nicolás [su hijo]. Él también estaba libre. Fue un momento precioso con un hombre de cuento de hadas”, añadió la actriz de melodramas.

