Este 31 de diciembre, la actriz Érika Villalobos publicó un emotivo mensaje para despedir el año 2022. La esposa de Aldo Miyashiro admitió que, junto al año 2021, fue el más “desafiante” de su vida.

“Estimado 2022: Déjame decirte que jamás pensé que me sorprenderías de esa forma. Me has golpeado fuerte por lo que -junto con el 2021- te has ganado el título del año más desafiante de toda mi vida. Pero no te detuviste ahí, no; me diste grandes satisfacciones, enormes, que han cambiado toda la perspectiva acerca de mí misma”, señaló Érika Villalobos en Instagram.

La actriz reveló su deseo de vivir más sorpresas en el año 2023: “Entiendo por qué lo hiciste, era necesario. Ahora espero con ansias el siguiente año para ver con qué otras locuras me va -y me voy- a sorprender y qué va a resultar de todo eso. Tengo grandes expectativas”.

“Termino creyendo firmemente que debemos animarnos a tomar lo que viene de manera diferente, sorprendernos a nosotros mismos, querernos más, confiar en lo que somos capaces y sonreír junto con los que amamos y con los otros también”, señaló la aun esposa de Aldo Miyashiro.

Asimismo, Érika Villalobos dedicó un mensaje a sus seguidores: “De corazón deseo que cada uno de ustedes enfrente -no he dicho espere- este 2023 de una manera más proactiva, empática y optimista. Nos lo merecemos y lo merece nuestro país. Tal vez las cosas empiecen a cambiar. ¿Lo hacemos?”.

Como se recuerda, en el mes de abril, las cámaras de Magaly TV La firme captaron a Aldo Miyashiro siendo infiel con la reportera Fiorella Retiz. Aunque Érika Villalobos nunca habló del tema, el conductor se vio obligado a pedirle disculpas públicamente.

TE PUEDE INTERESAR