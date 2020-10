El expanista de espectáculos y exchico reality, Ernesto Jiménez, hizo noticia cuando en el programa “Amor y Fuego” le preguntaron a Janet Barboza si ambos habían tenido un affaire en el pasado.

Los portales de noticias de inmediato viralizaron la información, por lo que al parecer, Ernesto Jiménez usó su cuenta de Twitter para pronunciarse, pero de una manera jocosa.

“Debido a lo que se ha estado comentando hoy, me he visto en la obligación de escribir el siguiente comunicado. El problema es que no entraba en un tuit, así que lo tuve que escribir aparte. Presten atención; es la última vez que voy a pronunciarme sobre el tema. Gracias. -EJ”, escribió Ernesto Jiménez compartiendo una imagen donde las letras son muy pequeñas y es imposible leerlo.

De inmediato, sus seguidores relacionaron esta publicación con la pregunta que le hicieron a Janet Barboza en “Amor y Fuego”. “Te refieres a tu “affair” con la retoquitos??”, “al menos está más entendible que el comunicado de la Shey” o “De donde habrá salido en su sueño del productor afirmando que tu tuviste algo con Janet pero en fin solo Uds. saben la verdad”, fueron algunos de los comentarios.

-EJ

Lo niega

“¿Tuviste un “choque y fuga” con Ernesto Jiménez?”, le preguntaron a la “rulitos”.

“No”, fue la contundente respuesta de Janet Barboza, quien se mostró sorprendida por la pregunta.

“Para mí también fue primera noticia, primera novedad”, señaló.

