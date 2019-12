El conductor de televisión, Ernesto Pimentel, quien le da vida al personaje de “La chola Chabuca”, presentó por primera vez en sociedad a su pequeño hijo Gael y a la mamá del mismo, Miluska Jácome, quien es su mejor amiga y también productora.

“Es un tema de voluntades, amor, cariño y respeto. Y retrospectivamente, mirando hacia atrás, si volviera a elegir a una mamá indudablemente sería ella. Mi futuro es yo haciendo lo mejor que yo pueda, el de Miluska haciendo lo mejor que ella pueda, y Gael usando lo mejor de nosotros para hacer su propia historia”, expresó la figura de América Televisión.

Miluska, quien ayudó al conductor de televisión a convertirse en padre mediante el método de reproducción asistida, también cuenta su parte de la historia.

“Cuando él me lo dice, ni siquiera lo había pensado. Yo nunca había sido una persona tan afectiva, ni de encariñarme tanto. Me veo al espejo y digo: cuánto he cambiado. Gael ha hecho una transformación gigante. No esperaba una conexión así. Todo con él es mágico", confirmó con la voz entrecortada por la emoción.

Sin duda alguna, Ernesto Pimentel viene atravesando por la mejor etapa de su vida, y cuenta que dará todo de sí para que su hijo se siente orgulloso de él.

