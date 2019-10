El conductor Ernesto Pimentel asistió a la misa que se celebró la mañana del jueves por el Señor de los Milagros.

Como cada año, Ernesto Pimentel acudió a la iglesia Las Nazarenas, donde se realizó la misa dirigida para los artistas, y agradeció al Cristo Moreno por todas las bendiciones que llegaron a su vida, entre ellos el pequeño Gael.

“Soy un fiel devoto del Señor de los Milagros y hoy más que nunca tengo mucho por agradecerle. Me siento bendecido por todas las cosas que llegaron a mi vida, la llegada de mi hijo Gael ha sido una de mis mayores bendiciones, además, tener salud y el respaldo de mi público hace que mi fe y devoción crezca cada día más. Recibí la invitación del mayordomo de la hermandad del Señor de los Milagros, Manuel Orillo y era lógico que tenía que estar presente en la misa”, señaló el conductor.

Durante la misa, Ernesto Pimentel leyó algunos versículos bíblicos y adelantó que participará en la serenata de la procesión, que se realizará esta tarde entre calles Jr. Ica y Tacna.

Agradece su rating

En otro momento, el conductor reveló que se encuentra agradecido con sus seguidores por posicionar a su programa, “El reventonazo de la chola”, como uno de los más vistos.

“No me gusta hablar de rating ni del trabajo o de la competencia, porque respeto y valoro a mis compañeros artistas, sin embargo, mi gratitud con mi público fiel siempre será eterna. Ser uno de los programas más vistos me llena de satisfacción y felicidad, así que me comprometo en seguir trabajando junto a mi gran equipo de trabajo”, comentó.