El conductor Ernesto Pimentel sorprendió al presentar la nueva temporada del circo de “La Chola Chabuca”. Se trata del regreso del espectáculo ‘Kausachun Bicentenario’.

Al respecto, el presentador se mostró emocionado por volver al circo y anunció que las entradas ya están a la venta en Teleticket.

“Tengo una carpa enorme, que voy a seguir guardando porque he encontrado este lugar seguro para mi público. A pesar de que el aforo es de un poco más de 300 personas, confió en que no me quiero morir sin hacer lo que más amo, que es ser un artista sobre un escenario”, indicó.

Pese a la pandemia, Ernesto Pimentel promete un escenario de lujo y con los protocolos de seguridad del Ministerio de Salud. Por esta razón, el espectáculo se realizará en el Centro Cultural de Las Artes en el Jockey Plaza.

“Por cada puerta de ingreso (hay 7) entran solo 40 persona. Hay una distancia entre uno y otro es de metro y medio. Hay una separación con una mica, entre familia. Hay micas entre las butacas”, explicó.

Por el momento, Ernesto Pimentel informó que el circo contará con nuevos artistas, aunque todavía no anunció los nuevos jales:

“Solo puedo anunciarles el espectáculo y con los artistas que voy a tener de invitados se van a sorprender, el espectáculo empieza el 23 de julio a las 3 y 5 de la tarde tenemos función y termina el 8 de agosto, es una breve temporada. Tenemos el espectáculo garantizado y con seguridad. Los que no puedan van a poder disfrutarlo de manera streaming el 28 y 29 con una alfombra roja donde habrá más artista de invitados”, apuntó.

