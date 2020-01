El actor cómico, Ernesto Pimentel, acudió esta mañana a su local de votación para cumplir con su deber cívico. Al salir de su mesa de sufragio fue abordado por las cámaras de OJO, donde habló emocionado sobre su familia y su bebé Gael de seis meses.

“Estamos preparando sus primeros alimentos. Es un lindo desafío, estoy contento de verlo crecer, estoy agradecido a Dios por esta oportunidad junto a Miluska y Gael. Somos una familia distinta pero familia al final de cuentas unas familia, por la que todos debemos luchar”; comentó.

Consultado si se animaría a buscar la mujercita con Miluska, él solo atinó a sonreir.

“No te quiero contestar eso ahorita, vamos a dejarlo allí, lo que dios diga”

Como se sabe, el primogénito de “la Chola Chabuca” fue concebido en el vientre de su gran amiga Miluska. Ella es su mano derecha y produce el programa de Ernesto Pimentel, así también es la encargada de representarlo artísticamente.

INGRESO A LA POLÍTICA

De otro lado, comentó que aún no tiene deseos de ingresar a la política, pero que no lo descarta del todo.

“Me llamaron tres partidos para participar de esta contienda electoral. Yo estoy muy agradecido con el Perú, pero no es el momento, quiero cuidar a mi hijo y crecer en vida artística. Dentro de mis lista de prioridades no es momento de la política. Yo no lo descarto, siempre me he manifestado con un interés, de soñar con un Perú mejor”

