La periodista Magaly Medina también metió su “cuchara” sobre el supuesto enfrentamiento entre el cantante colombiano, Maluma, y el futbolista brasileño, Neymar.

Magaly Medina calificó el tema “Hawai” de Maluma como la canción de los picones. “Es la canción del picón, que se quedó sin la novia, del despecho”, dijo la “urraca”.

“Cerró su Instagram, pero ya lo volvió a abrir, no tuvo mejor promoción que la que le hizo Neymar”, agregó Magaly Medina, quien se burló.

Magaly Medina opinó de que el cantante de “Felices los cuatro” había sido “troleado” con su propia canción. “A llorar a otra parte”, finalizó Magaly Medina.

Maluma habla

El cantante colombiano negó que haya cerrado su Intagram luego de que Neymar cantara su tema “Hawai”, sino porue necesitaba un tiempo para él antes del lanzamiento de su albúm “Papi Juancho”.

“¿Qué pasó con Neymar? ¡Pregúntenle a él! (...) No ha pasado absolutamente nada, yo realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida, o sea, cada quien hace lo que le da la gana. Y si ellos son novios, lo que sea, me parece muy bien, me parece correcto, cada quien necesita un amor en su vida”, comentó Maluma sobre el futbolista.

