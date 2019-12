Sorprendió. Xavier López, más conocido como ‘Chabelo’ causó impacto al mostrar su verdadera voz, dejando de lado ese que hace cuando interpreta a un niño.

Regularmente, ‘Chabelo’ finge al hablar, pues está interpretando un personaje, sin embargo, fue frente a unos reporteros cuando mostró su verdadera voz.

😱 Chabelo está entrando a la adolescencia, se escucha claramente cuando le cambia la voz. pic.twitter.com/n7wqHyAWUW — ¡Rulo & Cursi! (@DimeRuloboyd) December 30, 2019

Ocurrió cuando ‘Chabelo’ increpaba a los hombres de prensa de meterse en su vida. “Que sea la última vez, te lo pido de favor. Yo no me meto en tu vida, no te metas en la mía. Usted tampoco”, se le escucha decir cuando le preguntan sobre una hija que habría tenido fuera del matrimonio.

El momento quedó registrado en video y compartido en la red social con la siguiente descripción: “Chabelo está entrando a la adolescencia, se escucha claramente cuando le cambia la voz”, escribió el cibernauta @DimeRuloboyd.