¡Salió al frente y no se calló nada! La aún esposa del cantante John Kelvin, Dalia Durán, se refirió al ‘ampay’ donde se le ve al cumbiambero bailando pegadito, cargando la cartera y llevando de la mano a una muchacha, que no sería su esposa.

“Estoy fastidiada porque obviamente a nadie le gusta que tu esposo esté banqueteándose en una discoteca. Hay muchas cosas comprometidas ahí de por medio, muy aparte de los niños, porque uno puede terminar y puede hacer su vida y los niños siempre va a ser hijos de él y mis hijos”, expresó Dalia.

Asimismo, también contó si es que había conversado con Kelvin sobre este problema.

“Solo le pregunté y me dijo que eso fue hace unas semanas atrás y le dije bueno, tendríamos que conversar. Que me cuente, que me diga lo que pasó. No he visto las imágenes, pero no es la primera vez que pasa algo así”, expresó en un enlace telefónico al programa “Válgame”.

Por otra parte, menciona que es un asunto personal si es que John Kelvin no sabe valorar su matrimonio y a su familia.

“Si a él no le interesa cuidar a su esposa, no cuida a su familia, no piensa antes de hacer daño a las personas que están con él y lo aman, eso es asunto de él. Él se tendrá que hacer responsable de eso. No se trata de perdonar o no, porque acá hay una familia de por medio y antes de tomar una decisión o hablar mal de él prefiero dejar las cosas ahí y no decir nada", manifestó tajantemente.

Al terminar el enlace Dalia se animó a dejarle un fuerte y claro mensaje a John.

“Se te pueden regalar mil chicas, ya depende de él. Acá no hay por qué pelearse o molestarse o sacar conclusiones. Yo voy a conversar con John y ya se verá la decisión que ambos tomaremos”, finalizó la cubana.

