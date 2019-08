​Esposa de Josimar habla por primera vez sobre bailarina y cantante: "hasta vergüenza ajena siento" | VÍDEO

La aún esposa del cantante salsero Josimar, Gianella Ydoña, rompió su silencio con el programa Magaly TV La firme.

Gianella Ydoña no quiso ir hasta el set de la 'urraca' pero sí habló por teléfono. Sin embargo, cuando le preguntaron por la bailarina con la que fue ampayada Josimar, ella prefirió evitar.

"No quiero que me toquen ese tema porque me da bastante vergüenza. Yo prefiero mantenerme al margen de este tema porque hasta vergüenza ajena siento", dijo la señora, quien tiene un bebé, de apenas un año, con el intérprete de "La protagonista".