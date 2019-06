Esposa de Katty García se indigna por comentarios de Phillip Butters y le da fuerte respuesta

Phillip Butters ha causado polémica luego se realizar expresiones homofóbicas por la campaña "Hombres por la igualdad" donde miembros del Ejército del Perú utilizaron mandiles rosados. Tras sus declaraciones, Karim Vidal, esposa de Katty García, arremetió contra el conductor y se mostró indignada con sus comentarios.

"Zopenco con su pizca de homofobia, qué tal c*****. Hombres de rosado o azul mujeres de azul o rosado, Gay o lesbiana = personas que se aman y son del mismo sexo, ¿el color define tu sexualidad?", escribió Karim Vidal en su cuenta de Instagram.

Indignada

En ese sentido, la pareja de Katty García aseguró que es una persona con valores y agradeció a Dios no haber tenido un padre como Phillip Butters.

"Soy lesbiana y en casa me dieron valores, cómo respetar a todas las personas, gracias a mis padres soy quien soy, gracias a Dios no me tocó un padre zopenco o homofóbico como el burro que habla porque le ponen un micrófono", señaló Karim Viral, quien no podía creer que el conductor continuaba en televisión: "¿Y seguía en tv a pesar de esto? ¿Qué pasa Perú?".