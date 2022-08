Uno de los rumores que rondaba acerca del rompimiento entre Rafael Fernández y Karla Tarazona, eran los supuestos celos que le tendría el empresario a Christian Domínguez, quien es el padre de uno de los hijos de la conductora de D’Mañana.

La entrevista en exclusiva que tuvo Magaly Medina, sacó chispas, debido a la sinceridad de Rafael Fernández, el aún esposo de Karla Tarazona, quien no solo habló de sus motivos para dejar de amar a su esposa, también habló de los agentes que influyeron en su decisión.

La pregunta de Magaly fue directa y era sobre los rumores de celos del empresario a Christian, pero él no los pudo negar: “De Christian prefiero no hablar, yo soy una persona celosa, esos temas no los toco, Christian se porta muy bien con su hijo, se lleva muy bien y espero que siga siendo así”.

Pero Rafael cometió un error al confiar en Magaly Medina, a quien le confesó que la presencia de Christian le llegó a incomodar en su casa: “Christian entraba a la casa a pasar tiempo con su hijo, eso sí lo perturbó bastante en algún momento, entonces llegaron a un acuerdo, luego de haber tenido una discusión, el acuerdo fue que Christian venía, recogía a su hijo, pero no entraba a la casa”, relató la ‘urraca’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO