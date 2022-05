Reconocida animadora lista para volver a TV

July Pinedo quien encandiló a muchos corazones en la década de los años 80 y 90 dice confesó que aún la televisión la sigue tentando. La popular “charapita” nos adelantó que para el 2017 se vienen muchas sorpresas en el mundo de la música tropical.

“Hay fuertes sorpresas para este año posiblemente para televisión. Yo he trabajado desde mis inicios en la onda tropical, a mí me encantaría volver hacerlo. Pero estoy contenta en Radio Nacional, es muy bonito que la gente aún me reclame. Les agradezco mucho su cariño”, señaló July Pinedo quien reveló que se hará un baño de florecimiento con el médico naturista Jacobo Reyes quien le auguró éxitos para el próximo año venidero.

Por lo pronto, July Pinedo sigue adelante con su programa en Radio Nacional donde asegura se afianzado mucho en la conducción radial. “El público es quién manda, acá apoyamos a todos. Yo me inicié desde abajo y sé lo que cuesta conseguirse un nombre”, indicó.

