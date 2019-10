La exurraca de Magaly Medina, Jessica Rojas, salió al frente luego de mucho tiempo para anunciar que está de vuelta en la TV con un espacio propio, el cual lleva por nombre “Pasa la voz”.

Jessica Rojas contó que se alejó de la TV luego de que Magaly Medina la sacara de la producción de "La purita verdad".

Luego, la exurraca de Magaly contó que ella presentó al canal ATV un programa piloto junto a actriz Vanessa Terkes, el cual llevaba por nombre “Día a día”.

Sin embargo, el programa nunca vio la luz pues Jessica cuenta que le dijeron que la propia Magaly Medina le había bajado el dedo a dicho espacio, al enterarse que estaba ella.

“Pasaron situaciones luego que presento un proyecto en el canal donde trabaja. Rumores que ella decide que el proyecto que presenté, ella decide bajarle el dedo y desde ahí la cruz, si es verdad o no, son rumores que me llegaron a mí, finalmente el proyecto que tenía con Vanessa Terkes no vio la luz”, contó a Diario Ojo.

Cabe señalar que el programa “Pasa la voz” se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche por Viva TV (canal 11 señal abierta).