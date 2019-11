El lunes por la noche, Gisela Valcárcel se comunicó telefónicamente con el programa de Magaly Medina, luego de que la periodista sostuviera que la ausencia de Tula Rodríguez en la Teletón se habría debido a un supuesto veto.

"Gisela siempre sale a desmentirlo; yo no sé si es mejor que se quede calladita o que hable”, dijo Medina no sin antes explicar el por qué ella tampoco asiste a la Teletón.

“Para empezar, yo tampoco fui, pero yo por qué no participo. Porque Gisela es la principal, y yo no voy a ir tampoco, digamos, en un horario donde ella no esté. Porque cuando ella está, nadie más la puede tapar, nadie más le puede quitar su brillo”, expresó.

Ante esta situación, Gisela le refutó. “Primero, yo respeto tu estilo, tú respeta el mío. (...) Lo que has dicho hace un momento es una información errada. Yo jamás me he negado a que esté a mi lado Tula ni nadie. Si te estoy llamando a ti, es porque este es un evento que supera los egos”, señaló Valcárcel tras sostener que no existe una buena relación entre su productora GV Producciones y Pro TV, de Mariana Ramírez del Villar.

Sobre Tula Rodríguez, dijo que sí la saludaría, pero descartó un acercamiento. “La verdad es que no la saludo con beso, y creo que va a pasar un tiempo para que lo haga y nos volvamos a encontrar", contó.

La llamada histórica de Gisela Valcárcel a Magaly Medina hizo 9.7 puntos de rating.

Ojo al dato

Magaly aprovechó la oportunidad para invitar a Gisela a su programa, situación poco probable.