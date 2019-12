Salió con todo. El periodista Rodrigo González le pasó la voz al exestilista de Tilsa Lozano, Daniel Bernal, luego de las explosivas declaraciones de la exconejita en “El Show después del show”,

Como se sabe, el experto en el mundo de la estética le reveló al popular ‘Peluchín’ que Tilsa Lozano ha seguido viéndose con Juan Manuel Vargas con ayuda de un primo, que hacía las veces de intermediario.

“Yo lo que sí he visto, en los años que yo he estado con ella, peinándola, he visto que sí han tenido comunicación porque hay un familiar del loco Vargas que cuando quieren verse, cuando quieren quedar o hablar de alguna cosa o comunicarse, lo hacen a través de esta persona”, había revelado el estilista en exclusiva a “Peluchín”.

La exconejita ha salido a negar que ha tenido encuentros con el 'Loco’ y tildó a su exestilista de “desleal”.

“Lo único que le puedo decir (a Daniel Bernal) es que fue muy amigo mío y que yo no juego así. Si me peleo contigo mañana no voy a salir a difamarte”, añadió.

El exestilista de Tilsa responde

Daniel Bernal compartió varias de las historias de Rodrigo González donde se burla de la exconejita y luego mandó un fuerte mensaje a Tilsa. Además aprovechó para arremeter contra Ethel Pozo.

“Cada uno da lo que tiene en el corazón, pero después no lo quita, Rodrigo Gonzalez. Y dile por favor a esa presentadora que vocalice mejor porque tiene más voz de hombre que yo por dios”; escribió en Instagram.

Además, agradeció a una usuaria que raja de Tilsa Lozano y la llama “cara de palo”.

“Sabe que tiene rabo de paja y sale a poner paños fríos para que ya no digas más. Qué tipa, me da asco, gallina que come huevos ya saben. Solo espero que ahora con esto te pague lo que por acuerdo de te corresponde, tu talento y tú dignidad no se baratea”, señala la usuaria, a lo que él responde con un ‘gracias, de verdad’.