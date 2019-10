Leslie Shaw se pronunció luego de su reencuentro con su expareja Mario Hart en el set de “Esto es guerra”.

Y es que durante el encuentro, Mario Hart ni siquiera saludó a la cantante. De hecho, el conductor comenzó a hablar a sus compañeros mientras Leslie Shaw ingresaba al set del reality.

Pese a que Mario Hart no dirigió ninguna palabra a su expareja, la cantante de “Faldita” aseguró que sí saludaría a Mario.

“Yo la verdad no sabía nada (de que estaba en el set). Se me pasó. No me lo he cruzado, si me lo cruzo no hay ningún problema (en saludarlo)”, señaló Leslie Shaw.

Asimismo, Leslie Shaw reveló que no tiene problemas de cantar los temas de su ex: “Normal, yo me sé varias canciones (de Mario)”.