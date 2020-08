La segunda fecha de la secuencia de baile “Divas” de “Esto es Guerra” trajo muchas sorpresas, pero también mucha polémica entre el jurado y las competidoras. Por su parte, Angie Arizaga encaró a Belén Estévez por criticar siempre baile y calificar su presentación como “pobre”.

“Siento que fue una coreografía pobre, como que me faltó algo más. El merengue es un baile alegre y divertido, estuvo el meneo de caderas, pero siento que me faltó más. Si fuese un concurso de ganas y alegría, quizás te llevarías la copa, pero acá se tiene que bailar”, comentó la argentina.

Frente a ello, el coreógrafo Arturo Chumbe refutó dichas palabras. “Yo creo que lo tuyo con Angie es más personal, yo he visto que ha bailado bien de inicio a fin”, aseguró.

En tanto, la popular ‘negrita’ pidió explicaciones la bailarina por sus comentarios y le preguntó si tenía algo personal contra ella. “Yo no sé si hay algo personal, pero Belén, por ti bailé un merengue, porque cada vez que hago algo urbano no te gusta. Ahora que hago merengue, algo más alegre, tampoco. Siempre que hago urbano me dices que es lo siempre. Desmereces mi trabajo”, comentó la competidora muy ofuscada.

El jurado calificador se inclinó a favor de Rosángela Espinoza, por lo que Arizaga pasó a sentencia.

