“Esto es Guerra” (EEG), el reality juvenil más exitoso de la televisión peruana, regresó a la televisión y trajo varios cambios de su formato original. El programa ahora busca ayudar a las personas que vienen siendo afectadas por la pandemia del COVID-19).

“Es hora de hacer unos cambios y tenemos que adaptarnos a ellos [...] Los hemos extrañado muchísimo. Regresamos para entretener a la familia peruana y a todos los que nos quieren”, comentó Gian Piero Díaz en su mensaje de bienvenida.

Por su parte, Jazmín Pinedo manifestó que ahora todo será distinto en el programa de competencia de América Televisión.

“El día de hoy sabemos que todo será distinto. Estamos para ayudar a las personas que lo necesita. EEG se ha dedicado por muchos a entretener a muchas personas”, dijo la popular ‘Chinita’.

“El mundo cambia y nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo. Queremos ser útiles a todas las personas", agregó Gian Piero Díaz y comunicó que “Esto es Guerra” estrenará, este martes, una secuencia titulada “Aprende jugando”, donde se busca enseñar de manera lúdica a los televidentes.

Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo regresaron a Esto es Guerra. (América TV-TROME)

El presentador de televisión también comentó que la nueva versión de “Esto es Guerra” tocará temas de contenido “útil e informativo" para sus seguidores. “Depende de nosotros estar seguros y sentirnos bien. Hemos seguido todos los pasos para que el ambiente sea el mejor para trabajar", indicó.

“Esto es Guerra” ahora contará con la participación de cuatro equipos: Rojo, Verde, Leones y Cobras. Serán dos los equipos que se enfrentarán en cada edición del programa.

Al iniciar las presentaciones, Rafael Cardozo rompió en llanto al recordar a su hija que tiene en Brasil y los duros momentos que viene pasando por el nuevo coronavirus.

“Quiero pedir disculpas. Esto es difícil para mí. Yo tengo crisis de ansiedad. Yo me quedé 70 días en mi casa para cuidarme. Si hoy estoy acá es para celebrar a todos ustedes [los fanáticos del programa]”, indicó Cardozo más calmado y tras ser confortado por Pinedo y Díaz.

“Fueron 70 días donde Dios me dio clases. He cambiado un montón. Tengo el derecho a no ser la misma persona”, agregó el brasileño.

Jazmín Pinedo sobre llanto de Rafael Cardozo: “Me muero por darte un abrazo”

Dio positivo a prueba

Mario Irivarren, anunciado como parte de la nueva edición de “Esto es Guerra”, se conectó con el programa en una videollamada para contar que dio positivo la prueba de coronavirus. El también modelo reveló que se contagió por ayudar a una señora que necesitaba ser trasladada al hospital. “Ahora estoy en el quinto piso de mi casa, aislado y sé que estaré bien”, comentó.

El ‘guerrero’ se quebró mientras contaba su situación y dijo que temía más por su familia que por su salud. “Yo soy joven, sano, como bien y sé que me podré recuperar”, sentenció Irivarren.

“Esto es Guerra” mostró algunos casos donde los participantes prestaron ayuda a los más afectado por la pandemia del COVID-19. Fue en una de las historias que Jazmín Pinedo se quebró y contó que estos temas “le tocan” y que le recuerdan a su hija. “Lo mejor es pasar la cuarentena con mi hija”, sostuvo.

Mario Irivarren revela que dio positivo a COVID-19 y explica cómo se contagió.

Suspendidas

Ivana Yturbe y Karen Dejo fueron suspendidas temporalmente del programa por incumplir medidas del estado de emergencia impuesta por el Gobierno. Como se recuerda, la modelo fue captada sin usar mascarilla y la bailarina fue captada en una casa de playa en Punta Negra.

“Definitivamente no tengo nada más que decir y pido disculpas. No tengo por qué excusarme, definitivamente yo cometí faltas. En mi carro yendo a mi casa no utilicé la mascarilla, yo usualmente dejo los implementos en mi carro y eso está mal porque todos debemos usar mascarilla”, señaló Yturbe.

Ivana Yturbe se disculpa por violar la cuarentena en 'Esto es Guerra'

“Llamé a una persona por motivos de fuerza mayor, porque yo tenía que ir a la clínica y eso es lo que no se debió hacer. Voy a acatar lo que tenga que acatar y les pido a todos que se queden en sus casas y acaten lo que dice el presidente. Mil disculpas no va a volver a suceder”, finalizó.

A su turno, Karen Dejo se justificó contado que tomó las decisiones equivocadas. “Algunas veces tomamos decisiones equivocadas que nos pueden llevar a resultados negativos. Los motivos forman parte de mi núcleo familiar y por más que seamos adultos solemos equivocarnos, personalmente me equivoqué porque no hice lo adecuado, todo lleva consecuencias negativas y sé que fue una mala decisión", manifestó.

Karen Dejo y sus disculpas por pase laboral trucho y ampay con nueva pareja

