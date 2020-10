La tarde del último jueves, la adrenalina del set de “Esto es Guerra” se paralizó y los conductores y competidores mostraron su lado solidario compartir el drama de Miriam Blas, una humilde trabajadora de América Televisión, que necesita S/5,000 para iniciar el tratamiento de su hija, a quien le detectaron un tumor en uno de sus senos.

Un conmovido Gian Piero Díaz, contó que Jazmín Pinedo se enteró del caso en maquillaje y es así como se fue involucrando toda la familia del programa de competencia que se transmite de lunes a viernes minutos antes de las 7 p.m., quienes de inmediato se sumaron a la causa para poder ayudarla.

"La ‘china’ un día en maquillaje se encontró con Miriam, quien prácticamente se estaba quedando dormida de pie, entonces empezó a preguntar: ‘¿Qué estaba pasando?’. Sucedía, que la señora trabaja todo el día, pues tiene una hija que no puede apoyarla, porque tiene diabetes y lamentablemente le detectaron un tumorcito que debe ser atendido de inmediato”, relató el popular “Pipi”.

Luego, agregó que la señora ante esa situación se ha visto obligada a trabajar dobles turnos en un mercado y limpiando casas para conseguir el dinero que necesita para alimentar a su familia y costear en algo el tratamiento de su hija. Pero continúo relatando que el drama no terminaba ahí, pues: “Tiene dos nietos, y todos duermen en la camita de Miriam, y ella debe hacerlo de manera incómoda en un sillón”.

LA CAJA DEL AMOR

Es así que el equipo de producción, consiguió que empresas privadas pudieran darle donativos como un carrito sanguchero y productos de snacks, para que pueda iniciar su propio emprendimiento y permanecer en su casa para cuidar a su hija. Además, de un cheque de S/3,500 donado por una familia de fans del programa, así como S/2,500 de la ONG LLacta Perú, quienes velan por niños y jóvenes en vulnerabilidad.

Miriam se quedó emocionada y con los ojos llenos de lágrimas al observar que una enorme y brillante caja, colocada en el set principal, se abría con todos esos regalos. “Guerreros y combatientes no pensé que me iban a dar estar sorpresa, mi hija no puede ser operada en Neoplasica, porque no tenemos el dinero, he hecho actividades y tengo algo de platita, pero no alcanza. Yo necesito cinco mil soles”, dijo Miram Blas.

La emoción también embargó a todos en el set y ni los conductores ni los participantes pudieron evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Facundo González interrumpió el momento para expresar ante cámaras que cada uno de los competidores también donaría una cantidad para apoyar la causa.

“Sigue siendo la mujer que eres (...) Tus familiares deben sentirse orgullosos de tenerte a su lado. Tú eres una excelente mujer, trabajadora, luchadora guerrera, de gran corazón. Es un homenaje para todas las mujeres peruanas, quienes a pesar de la pandemia y situación económica complicada siguen sacando adelante a su familia. La mujer peruana es única”, recalcó Gian Piero, quien ya no podía contener el llanto.

Esto es Guerra sorprende a trabajadora de América que necesitaba ayuda para tratamiento de su hija

