El exchico reality, Bruno Agostini, arremetió contra Esto Es Guerra, al lanzar una “bomba” en el programa “Amor y Fuego”. Contó que a Diego Chávarri no le pagaron la operación y hasta le deben dinero.

“Me habló un excompañero del programa y a él no solo lo sacaron, sino que se rompió, tuvo una lesión fuerte en el tendón de aquiles, le sacaron del programa, le deben dinero y por ser una persona con carácter. Es Diego Chávarri”, contó Bruno Agostini.

El español no tuvo reparos en decir que además por sacaron a Chávarri por tener un carácter fuerte. “A Diego Chávarri, él se pagó la operación, le debían dinero y no se dieron y como les habló un poquito fuerte, le dijeron: te me vas”.

Por si fuera poco, Bruno Agostini también dejó entrever que Emilio Jaime se habría ido de Esto Es Guerra con una situación que no soportó.

“¿Emilio Jaime está en el programa? Pero me imagino que habrá tenido ese dilema de no querer aguantar a nadie. Las personas que tienen otro talento y pueden vivir, se van yendo”, respondió en “Amor y Fuego”.

