Rosángela Espinoza y Jazmín Pinedo tuvieron un fuerte intercambio de palabras durante juego de “Esto es guerra”.

La popular ‘Chica selfie’ reclamó porque no le pareció la pregunta que le hicieron a Facundo. “¿Cómo va a saber eso del Señor de los Milagros?”, indicó Rosángela.

Tras las palabras de Espinoza, se puede escuchar una voz de fondo que dice: “Cállense”. Rosángela sigue con su reclamo y manifiesta que nadie la puede callar.

Jazmín Pinedo responde al reclamo de la concursante de “Esto es guerra”. “Rosángela, en buena onda te lo digo, yo a ti no te he dado confianza y es exactamente lo que tú pides”.

Rosángela no se queda callada y le responde a Pinedo: “Oye, mira, tú eres la conductora y yo una competidora. Así que cada uno en su lugar”, indicó.

Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza

La popular ‘Chica selfie’ dijo que nunca le faltó el respeto a conductora del programa y que sus palabras fueron para ‘J’.

Por su parte, ‘J’ salió al frente y manifestó que sus palabras las dirigió a sus compañeros.

Lejos de llegar a un acuerdo, la participante de “Esto es guerra” se negó a seguir conversando con Jazmín Pinedo. “¿Cuantos años tienes, Rosángela...10?”, preguntó la conductora del programa.

Pinedo mandó a un corte comercial y terminó la discusión pidiendo a la producción que hable con Rosángela Espinoza. “Yo no le he dado confianza, yo no la conozco y espero que la producción tome medidas al respecto”, concluyó.