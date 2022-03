Este viernes 4 de marzo se llevó a cabo una nueva edición del programa “Esto es guerra 10 años”, donde las conductora Johanna San Miguel y María Pía Copello protagonizaron un intenso intercambio luego que ‘El Tribunal’ le restara 200 puntos a los ‘combatientes’ por reclamo injustificado.

Tras este hecho, María Pía Copello reclamó a la producción por la reducción de puntos, señalando que desde hace varios años es una práctica común contra los ‘combatientes’.

“De 100 en 100 están haciendo sus puntos, no está bien. Muestran las tomas que no son claras y después cuando uno quiere reclamar o verlas ya no te las muestran, ya conozco como es la producción, desde la época en la que estaba era así”, manifestó.

Como era de esperarse, este reclamo tuvo la respuesta de Johanna San Miguel, quien llamó “María Víctima” a su compañera de conducción y le aconsejó que controlen los impulsos del capitán de los ‘combatientes’.

“Si cada vez que nosotros tenemos este tipo de situaciones y la producción está diciendo que van a quitar 100 puntos y ustedes dicen: ‘aceptamos, nos arriesgamos’ y después se quejan”, manifestó.

“No, pues, María Pía; no seas María víctima, ya no, ya son otros tiempos. En la producción hay gente ‘guerrera’ y también ‘combatiente’, te lo juro. Me lo han dicho a mí en mi cara. Lo que yo pienso es que deberían controlar al capitán, ya que con este ímpetu de aceptar que no ha perdido se arriesga”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Tula y su comentario sobre Flavia Laos