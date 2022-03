La conductora del reality ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel se picó con el capitán de los combatientes, Rafael Cardozo y le pidió que vocalizara en el programa en vivo.

Todo ocurrió cuando ingresó María Pía Copello como la nueva conductora y Rafael Cardozo le mostró el nuevo baile de los combatientes con una canción especial que él eligió.

El momento fue interrumpido por el capitán de los ‘Guerreros’, Patricio Parodi: “Primero quiero darle la bienvenida a Pía, se te extrañaba, pero que Rafael no te ilusione con sus palabras y hasta ahora no suena tu canción. Ojo, no vale pedirla cuando el equipo gane sino cuando tú ganes”, lo que provocó las risas entre los guerreros.

Sin embargo, María Pía Copello sacó cara por Rafael y señaló: “Pero es una canción del equipo”. A lo que el capitán de los ‘combatiente’ agregó: “Gracias María Pía... Si soy el que usa esas palabras soy un soberbio, pero suerte que fueron tuyas, (por eso) la producción no dice nada”.

De inmediato, Johanna San Miguel defendió a Patricio y mandó callar al combatiente: “No se te entiende nada, vocaliza por favor”. Pero María Pía también intervino: “Déjenlo que hable”.

“¿Te acuerdas que te dije que ibas a campeonar por ti? Te hago esa promesa nuevamente en estos minutos del programa. Viniste y vamos a campeonar en tu nombre”, prometió Rafael Cardozo para felicidad de María Pía Copello.

