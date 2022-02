Esto Es Guerra: Korina Rivadeneira dejaría definitivamente el reality por esta razón

Korina Rivadeneira no quiere dejar EEG, pero lo haría por la actuación. Y es que ha grabado una novela y está a la espera para filmar una película. “¿Si me quedaré en Esto es Guerra? La verdad, no lo sé, no estoy segura. Honestamente lo más seguro que no, pero uno nunca sabe. No tengo otra propuesta (para un reality), pero sí un viaje pendiente. Además, estoy esperando grabar una película. ¿Si me dedicaré a la actuación? Si. La novela es con actores peruanos, uno de ellos es con Gonzalo Revoredo. Hay dos canales que están por comprarla. Yo espero que se dé cuanto antes”, señaló sin querer dar mayores detalles.

Consultada si estaba cansada del reality de América TV, "Esto Es Guerra" dijo que "no, para nada. Más bien, me he quedado con las ganas de ser guerrera. Además, a mí me encanta la competencia y todo el tema deportivo. Pero vamos a ver qué pasa", refirió tras inaugurar su tienda de ropa "Púas" by Korina Rivadeneira en el C.C. El Zapatón en el Centro de Lima. Precisamente, ella contó que su padre vendrá a Lima "para que me ayude a ver la tienda. Hace dos años que no voy a Venezuela, así que él me va a acompañar", añadió.

Respecto a si tiene planes de matrimonio, Korina Rivadeneira sostuvo que "por ahí lo dijeron (videntes), pero no. Tengo muchas cosas por hacer por el momento.

De otro lado, su pareja, Krayg Peña contó que su relación con Korina está bien. Dijo que han superado algunos problemas. "Estamos bien, creo que nos estaba pegando un poco la distancia, y eso nos afectó. No somos como las parejas normales que necesitan su espacio, a nosotros nos hace bien permanecer juntos. Yo estoy contento con la relación", dijo tras revelar que se irán a celebrar Navidad y Año Nuevo a Panamá.

"Queremos pasarla Panamá, tengo familia ahí y bueno, a Venezuela no se puede ir. Está muy peligrosa las cosas ahí. Tengo tres años que no voy y me hace falta, pero pero por ahora no se puede", indicó.