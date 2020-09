Michelle Soifer fue protagonista de un tenso momento en “Esto es Guerra” cuando “El tribunal” decidió mandarla a formar parte del equipo de Los Combatientes. Y es que la cantante se negó en todo momento a ponerse la camiseta del grupo.

El equipo de producción dio la inesperada noticia que la chica reality formaría parte del equipo liderado por Pancho Rodríguez, sin embargo, ella se negó rotundamente, asegurando que se va a sentir muy incómoda.

“Quiero dirigirme a los seguidores de Combate, no lo tomen personal. Yo le tengo mucho cariño al equipo rojo, pero si hoy me preguntan en qué equipo quiero estar, obviamente que quiero ser guerrera. He pasado muchos años siendo guerrera, realmente me siento incómoda con la decisión del tribunal y que todo el mundo quiera opinar y entrar a la graciosada de querer darme el uniforme, no”, comenzó contando la popular ’Michi’ a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Obviamente yo no me voy a sentir cómoda en el equipo y si el tribunal está haciendo todo esto (...) Yo mañana igual voy a ir al programa porque tengo un contrato y tengo que cumplirlo y el tribunal no me puede suspender por eso”, agregó.

Por último, Soifer aseguró que así se gane enemigos, nunca dejará de decir lo que siente y piensa. “Si esto va a ser una guerra de insultos de que ’te olvidaste de donde eres’, yo no me olvido, las cosas como son. Por ser sincera, por decir lo que pienso, de repente me ganaré más enemigos, no me importa”, finalizó.

