De manera sorpresiva y por todo lo alto, Micheille Soifer regresó a “Esto es guerra”, reality que cumplió 10 años bajo la señal de América TV.

“Estoy súper feliz de volver. Me siento emocionada. Gracias a la producción de convocarme, gracias a la disquera Monumental Music por permitirme estar acá”, expresó al inicio de su presentación.

En medio de su presentación, la cantante tuvo un enfrentamiento verbal con Rosángela Espinoza, su “enemiga” en el reality.

“¿Qué está aquí? No me di cuenta…¿Qué se siente Rous (por Rosángela Espinoza) pasar desapercibida”, fue el provocador comentario de Soifer sobre su compañera de reality.

Rosángela Espinoza no se quedó callada y dijo de manera contundente: “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.

Micheille Soifer concluyó: “Cuando las personas hacen ese tipo de comentarios es envidia, es soberbia, pero para otros pueden ser inspiración y creo que para ti siempre lo he sido por qué no lo admites. Tú siempre has querido ser Michi (…) Volví porque realmente me necesitas”.

¿Qué pasó con “Esto es Habacilar”?

El programa conducido por Johanna San Miguel y Roger Del Águila llegó a su final el viernes 11 de febrero. El espacio de entretenimiento no recibió la buena aceptación del público y duró menos de dos meses en las pantallas de América TV.

“El programa fue creado con mucho cariño. Este programa sale del aire el día de hoy porque la próxima semana preparamos todo para el regreso de ‘Esto es Guerra’. Gracias a todos porque le hemos puesto alma, corazón y vida. Hemos liderado este horario todos los días luchándola, divirtiéndonos, premiando al público, y eso es la misión del programa, el que ustedes la pasen bien”, dijo la conductora Johanna San Miguel en el último programa de “Esto es Habacilar”.

“Hemos dado todo nuestro amor y cariño, hemos tratado de llevar un poco de alegría y también por qué no un poco de dinero a las casas que estamos sufriendo tantos problemas”, añadió Roger Del Águila.

