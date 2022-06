La integrante de Esto es guerra, Paloma Fiuza dejó en claro que su relación con su expareja, Facundo González, es solo amical, esto luego que él le diera un tierno beso debido a que ella logró ganar un muy difícil circuito en el programa.

Y es que competencia en el reality conducido por Johanna San Miguel y Renzo Schuller es cada vez más difícil debido a que se acerca la semifinal. Pese a los duros retos que tienen que pasar, guerreros y combatiente dan lo mejor con el fin de sumar puntos para sus correspondientes equipos.

Esta vez le tocó a Paloma Fiuza enfrentarse a Ducelia Echevarria, esta última no pudo superar a su competidora brasileña, quien logró tocar la campana. La felicidad por el triunfo invadió a Facundo González, quien le dio un abrazo y un tierno beso en la frente que fue captado por las cámaras, lo que generó especulaciones sobre un posible acercamiento.

“Somos patas. Entre Facundo y yo no pasa absolutamente nada. Por eso me espanta los pretendientes y yo le digo que no haga eso, pero yo estaba noqueada y no tenía cómo decirle, que no se aproveche”, sostuvo la combatiente.

Lo que más conmovió a sus seguidores en la última edición de ‘Esto es guerra’, es que Paloma Fiuza dedicó el triunfo a su padre, quien falleció este año víctima del Covid-19.

“Definitivamente, este fue un año muy complicado para mí. Yo estoy segura de que mi papá está conmigo ahora. Yo también me molesté porque estaba muy baja en el programa. Papá, este punto es para ti. Te amo con toda mi alma y con toda mi fuerza. Te amo mucho”, explicó.

