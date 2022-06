Esto Es Guerra: ¿Pareja de Hugo García será una nueva guerrera? [VIDEO]

Mafer Neyra, pareja del guerrero Hugo García, sería el nuevo jale de ‘Esto Es Guerra’ en la próxima temporada que ya se viene.

Consultada al respecto y junto a Hugo García, Mafer Neyra evitó confirmar su ingreso pero dejó entrever que ello es una posibilidad.

Por otro lado, indicó ser celosa pero que Hugo García no le ha dado motivos hasta ahora. "Yo sí soy bien celosas pero él no me da motivos en verdad".

Por su parte, Huago García señaló que es probable que continúe en 'Esto Es Guerra' este año.

