Más novedades en el reality ‘Esto es guerra’. Jaime ‘Choca’ Mandros anunció que ingresarán dos nuevos guerreros al reality de competencia. Así lo anunció durante el programa ‘Más espectáculos’ que este martes condujo al lado de la cantante Micheille Soifer.

“Dijeron, no va a volver, es más, le daban ‘forata’, no va a regresar y aunque no es mamá hasta fue noticia el día de la madre y ojo va a regresar a luchar por su puesto. El otro, nuevito, nuevito, es invitado internacional, se va a quedar porque ha aceptado el reto de entrar a ‘Esto es guerra’, tiene canciones que están de moda. No diré cuáles, pero los estuve escuchando en mi playlist”, contó para sorpresa de Micheille Soifer.

“Así que hoy no te pierda ‘Esto es guerra’ esta noche porque aparte de Renzo Schuller hay dos ingresos que hoy se presentan a las 7 de la noche, ¿serán combatientes o guerreros? Eso lo sabremos cuando nos enganchemos esta noche”, agregó emocionado el conductor de TV.

Como sabemos, Renzo Schuller ingresó este último lunes al reality ‘Esto es guerra’ para felicidad de los combatientes, quienes lo recibieron con los brazos abiertos.

