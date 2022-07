La gran semifinal de “Esto es Guerra” continúa sacando chispas en el programa. Tras el triunfo de los ‘Guerreros’, Johanna San Miguel volvió a felicitar al equipo liderado por Patricio Parodi, pero un comentario y gesto suyo causó la incomodidad de Renzo Schuller.

El conductor del reality se encontraba destacando el desempeño de los ‘Combatientes’ cuando la ‘Mamá leona’ empezó a bostezar a modo de burla. Esto provocó que el actor le increpara frente a cámaras.

“Felicito a los ‘Combatientes’ y felicito también a los ‘Guerreros’ así te burles ‘chata’ porque eso no hacemos nosotros. Tú te burlas, yo no me burlo, yo me siento orgulloso por ambos equipos porque dieron un espectacular desempeño el día de ayer”, señaló el popular ‘Shu Shu’ evidentemente incómodo.

Otro tenso momento se vivió cuando Johanna San Miguel le pidió al equipo de los ‘Combatientes’ no organizar parrilladas para celebrar su triunfo antes de haber competido. Facundo González le respondió asegurando que organizarán este tipo de reuniones con más frecuencia porque ellos sí son unidos.

Johanna San Miguel se burla de Renzo Schuller

Semifinal de infarto:

Tras una larga jornada de competencias extremas, los ‘Guerreros’ lograron vencer a los ‘Combatientes’ y ganaron la gran semifinal de la temporada 2022 de “Esto es Guerra” el último miércoles, 20 de julio.

Jota Benz fue quien dio el punto de la victoria a los ‘Guerreros’ tras vencer a Gino Assereto en el circuito final. Tras tocar la campana, el ‘Guerrero’ abrazó a su hermano y juntos protagonizaron una emotiva escena.

VIDEO RECOMENDADO:

Yahaira Plasencia explica por qué su novio debe ser extranjero

Yahaira Plasencia cuenta por qué su novio debe ser extranjero