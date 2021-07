Como antesala de la semifinal de “Esto es guerra”, la producción del programa de televisión enfrentó a los participantes en complicados retos de altura. Una de las primeras en realizar esta prueba fue Rosángela Espinoza, quien tuvo que competir contra Luciana Fuster.

La competencia marchaba bien hasta que la integrante de “Los Combatientes” sufrió un ataque de pánico por el reto de altura.

Tras una clara victoria de Luciana Fuster, la modelo Rosángela gritó desesperadamente para pedir que la bajen del juego.

“Me voy a desmayar. ¡Qué horrible! No sé, no quiero nada. Estaba adelante y no sé cómo no podía avanzar después”, expresó Rosángela Espinoza entre lágrimas.

Patricio Parodi y Ducelia Echevarría también se mostraron nerviosos por el reto de altura de “Esto es guerra”. Ambos pidieron mayor consideración a la producción del programa para seguir en competencia a puertas de la semifinal.

