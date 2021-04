La modelo y exchica reality, Tepha Loza, fue consultada sobre si estaría en Esto Es Guerra, pese a que en el mismo reality trabaja su hermana Melissa Loza, con quien mantiene diferencias.

Tepha Loza dijo que no rechazaría esta oportunidad, aunque aseguró que sería combatiente en vez de guerrera. “Buenísimo, pero no como retadora. Combatiente corazón”, respondió para luego decir que no tiene reparos en competir con su hermana.

Por otro lado, Tepha Loza habló sobre Pancho Rodríguez, a quien bloqueó de su celular luego de poner fin a su relación sentimental. En ese sentido contó que fue una decisión mutua y le deseó lo mejor, ya sea con Yahaira Plasencia o cualquier otra persona.

“Ha sido mutuo, pero todo bien, no hay rencores. Ahorita no estoy tratando de buscar a alguien (...) Le deseo lo mejor con quien esté, con lo que haga y deje de hacer, es su vida, no tengo problemas”, respondió Tepha Loza.

Tepha Loza no tendría problemas en competir con Melissa Loza en Esto Es Guerra | OJO

