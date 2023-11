Esto Es Guerra: Johanna San Miguel descarta estar en la final

La ex conductora de Esto Es Guerra, Johanna San Miguel, descartó tajantemente estar en la final del reality de competencia de América Televisión que se despide de las pantallas este lunes 18 de abril, para dar inicio a un nuevo formato: “El origen de la lucha”.

A través de su cuenta de Facebook, la fundadora de 'Esto Es Guerra', Johanna San Miguel, afirmó que no irá al set del canal de Santa Beatriz, pues hoy por hoy está en otra etapa de su vida. "HOLA. Lo comunicó una vez más porque me lo han preguntado algunos de Uds así como también amigos periodistas. NO estaré en ninguna final. Por ahora he tomado otro camino, haré teatro y estoy feliz! LINDO VIERNES! BESOS!", escribió.

ÚLTIMO MEJOR GUERRERO

Hugo García logró coronarse como el "Mejor Guerrero" tras completar un circuito de retos muy exigentes a nivel físico durante el penúltimo día del programa Esto Es Guerra, que al parecer retornaría completamente renovado.

Hugo García, quien también es piloto de carreras y participante en 'Esto Es Guerra' desde hace algunas temporadas, logró ganarle a Patricio Parodi, quien es uno de sus mejores amigos. "Quiero agradecerles a ustedes que son mi segunda familia. Estoy feliz de ser el último mejor guerrero", dijo tras coronarse como el último "Mejor Guerrero".

EL ORIGEN DE LA LUCHA

Esto Es Guerra sorprendió a sus fans y mostró su esperado spot denominado"El origen de la lucha". En un adelanto del video se ve a Patricio Parodi, Nicola Porcella enfrentarse a Mario Hart y Mario Irivarren, ex integrantes de Combate.

Y es que Mathías Brivio y María Pía Copello confirmaron que el lunes será la final de Esto Es Guerra y el martes inicia un nuevo formato con nuevos integrantes que sorprenderán a todos los seguidores del espacio de América Televisión.

“Nos confirmaron que definitivamente no todos van a continuar para el nuevo formato que se va a lanzar este martes”, dijo María Pía en Esto Es Guerra, quien ingresó al reality como reemplazo de Johanna San Miguel.

Esto Es Guerra: Hugo García se corona como el último ‘Mejor Guerrero’ [FOTOS Y VIDEO]