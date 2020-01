Karim Vidal, la todavía esposa de Katty García, lamentó que la “Toñida del Rímac” se luzca con su nueva pareja y su pequeño hijo a pocas semanas de su separación.

En un desgarrador mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Karim Vidal lamentó que Katty García “confunda” a su pequeño al sacarlo de su familia homoparental para presentarlo a otro sujeto.

“Cuando uno realmente es madre, sabe tener cuidado de sus hijos... tal vez no sabes que la mente y el corazón de los niños se lastima confundiéndolos, ¿mal aconsejada tal vez? Pues después de tener una familia homoparental le rompes su familia, te vas a vivir con otra persona y lo alejas de su madre, podrás reír por ahora como siempre lo hacías antes, cada vez que lastimabas a otras personas, no lo digo yo... lo dice el pasado y muchos te apoyan, te aplauden pero sé que dentro de sus mentes piensan igual que yo... otra vez la renovada y buena va a carrera a ver cómo queda esta víctima", señaló en sus historias de Instagram.

En ese sentido, Karim Vidal señaló que lo único bueno que salió de su relación con Katty García fue su pequeño hijo: "¿Se es feliz lastimando a los demás? Lo único que rescato de aquellos años es la vida de mi hijo pequeño. Que tu conciencia te deje vivir en paz, pídele al juez de arriba que te ayude a poder seguir viviendo tu... debe ser terrible”.

Pero eso no fue todo, ya que Karim Vidal admitió estar triste por la situación, pero no porque Katty García se haya “enamorado" otra vez, sino porque la "alejó" de su pequeño hijo.

”Y sí, yo estoy triste, destrozada pero no por un amor traicionero o convenido... No, estoy con el corazón roto porque el dolor que siento por causa de tu venganza, me alejaste de mi hijo y que alguien pueda decir que a los hijos simplemente se les olvida... no creo que alguien pueda decir eso. Ponte en mi lugar, no creo que lo resistas".

Foto: Instagram Karim Vidal

Foto: Instagram Karim Vidal

[VER MÁS]

Katty García publica video de su hijo con su nueva pareja a pocos días del fallo judicial

[VIDEOS RECOMENDADOS]

Miguel Barraza habla del cáncer - Diario Ojo