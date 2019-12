Estrella Torres y Tommy Portugal se presentarán en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ el próximo domingo, la pajera se enfrentará a Erick Elera y a su esposa Allison Pastor. Pero, también, respondió sobre las últimas infidelidades que han protagonizado los cumbiamberos, Pedro Loli y Christian Domínguez, asegurando que si su novio Tommy la engaña, ella no lo perdonaría.

Ahora los cumbiamberos son catalogados como infieles, ¿te da miedo que Tommy (Portugal) te engañe?

He visto los últimos ampays que han salido de infidelidad, pero yo estoy tranquila, Tommy se porta muy bien, no he visto nada malo en él, por el contrario, siempre se preocupa por mí y nos tenemos mucha confianza. Así, ya llevamos 6 años juntos y con planes de casarnos.

¿Perdonarías una infidelidad?

No, Tommy sabe que si me engaña, me pierde para siempre. Una mujer siente cuando su pareja está sacando los pies del plato, cambia su manera de actuar contigo, la relación se vuelve diferente.

Sabemos que tienes una amistad con Isabel Acevedo, ¿serías amiga de Pamela Franco?

Con Isabel tengo una amistad y ella sabe el cariño que le tengo. No soy una chica hipócrita, si ya tengo una amistad con Isabel, no la voy a tener con Pamela. Isabel tiene derecho de rehacer su vida, con las demás chicas del grupo le deseamos lo mejor, ella merece ser feliz.

¿En qué proyectos estás ahora?

Tenemos una noticia muy buena para la agrupación de “Puro Sentimiento”, nos vamos a juntar con un productor extranjero para conseguir la internacionalización. Y como crecimiento personal, estoy estudiando actuación, el otro año me verán en algunas novelas.