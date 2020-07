Te sorprenderán. Aunque no lo creas, estos actores y actrices de cine y televisión son más peruanos que la papa y han cautivado a millones con su talento. En esta nota te contamos quiénes son y por qué son tan conocidos.

Henry Ian Cusick

Nació en Trujillo el 17 de abril de 1967. Es reconocido mundialmente por su papel de Desmond Hume en la exitosa serie de televisión “Lost”. Además, protagonizó la serie “Los 100″ interpretando el personaje de Marcus Kane. Aunque vivió en el norte del Perú solo por dos años, aún guarda gratos momentos de su infancia y está orgulloso de sus raíces. Incluso, condujó un especial sobre la cultura peruana en el 2016 para la cadena estadounidense CBS.

Nathalie Kelley

Nacida bajo el nombre de Nathalie Jessica Morales Pérez, es una actriz conocida por interpretar el papel de Neela en la saga de acción “Rápidos y furiosos” en el 2006 y por salir en la serie “The Vampire Diares”. Asimismo, mucha gente la recuerda como la bella modelo del videoclip de Bruno Mars, Just The Way You Are.

Isabela Moner

Es considerada actualmente la joven promesa de Hollywood. Aunque nació en Cleveland en Estados Unidos, su madre es de origen peruano y le ha inculcado diversas costumbres desde que era niña, como la comida peruana y el español. En el 2017 obtuvó un importante papel que la llevó al estrellato y apareció en la quinta entrega de “Transformers”. Luego de ganar seguidores por todo el mundo, Moner protagonizó la película “Dora y la ciudad perdida”.

Ymac Súmac

Fue una soprano peruana reconocida internacionalmente por su gran registro vocal y asombrosa voz. Es un ícono de la música en el mundo y nació en Cajamarca el 10 de setiembre de 1923. Su talento fue descubierto a muy corta edad y es la cantante con más ventas en toda la historia de Perú. Por ello, Estados Unidos le otorgó una estrella en el Paseo de la Fama, siendo la única peruana en recibirlo hasta el momento. Por su trayectoria artística, a los 84 años recibió la mayor condecoración que otorga el Estado Peruano: la Orden del Sol.