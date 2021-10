La conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, se mostró emocionada por celebrar los 89 años de su abuelita, madre de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo recordó varios episodios de su vida junto a su abuelita. Reconoció que hizo hasta de su madre, pues Gisela Valcárcel tenía que trabajar pues era madre soltera.

“Feliz Cumpleaños mi Techi. Hoy cumple 89 años está mujer que sin duda es la mejor abuelita del mundo!!! Mi incondicional, la que me levantaba poniéndome el biberón con leche chocolatada, la que me preparaba mi papas fritas con pollito todas las noches. Es ella la que me engreía desde pequeña porque más que una nieta decía que era una hija, ya que mi mami era madre soltera y la Techi ayudaba en mi crianza directamente”, escribió Ethel Pozo en una publicación en Instagram.

La conductora de “América Hoy” también confesó que hablaba con sus abuela hasta de sus primeros amores.

“Esta mujer me dio todo el amor del mundo en mi infancia, recuerdo que me gustaba dormir junto a ella, salir a pasear y conversar por horas de todo!! Hasta de chicos.. Hoy mi abuelita Techi ya no puede recordarme, pero nosotros si a ella y celebrar su vida y su legado, 4 hijas maravillosas, 10 nietos que la adoran y 11 bisnietos que la ven y sonríen porque saben que ella es la reina Madre. Feliz día abuelita Techi! Te amamos. #felizcumpleaños #abuelita #techi”.

