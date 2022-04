No le gustó. Ethel Pozo no se calló nada y arremetió contra Florcita Polo y Néstor Villanueva, quienes vienen mostrándose bastante en redes sociales junto a sus pequeños hijos. Y es que para la conductora, la parejita estaría envuelta en una especie de “competencia” para demostrar quién es mejor padre o madre.

Cabe recordar que el último fin de semana, la hija de Susy Díaz celebró el cumpleaños de su hijo mayor y luego de ello se grabó junto a su engreído expresándole que siempre estará y hará de todo para que sea feliz.

Todo se do durante la última edición de “América Hoy”, cuando la hija de Gisela Valcárcel se mostró bastante desconcertada al ver el video de Florcita, pues considera que no debería exponer tanto a sus pequeños en medio de una crisis de pareja con Néstor.

“Que graben al niño diciendo que ‘yo hago todo por ti’, ‘yo me desvivo’, pero a mí me sorprende, yo sé que todos hacemos eso, pero no siempre les ponemos las cámaras”, dijo un poco incómoda.

Por otras parte, también se mencionó que Néstor también le habría hecho una reunión a su primogénito, pero pero en su caso no decidió grabar nada, ni mucho menos subirlo a redes sociales. “Es decisión de él, hay que respetarlo. Sin embargo, creo que cada uno piensa en rol de hombre y mujer y no en bienestar del niño”, dijo Lizbeth Cueva.

