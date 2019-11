Un aparente malentendido entre los organizadores de la Teletón provocó tremendo escándalo que ahora sus protagonistas intentan aclarar.

Por un lado está Gisela Valcárcel, quien ha sido señalada como la causante de que Tula Rodríguez no haya podido aparecer en pantallas como presentadora de dicho evento benéfico. La ‘Señito’ ha asegurado de todas las formas posibles que nunca prohibió que Tula y las figuras de ProTV aparezcan en la Teletón.

“Perdón pero me están tomando a mí como conejillo de indias, aquí hay algo más que no tienen nada que ver con Gisela. No me van a decir que por Tula y Gisela, nos fuimos todos", ha dicho la conductora en una inédita entrevista telefónica con su otrora enemiga, Magaly Medina.

También ha revelado que ‘no la saluda con beso’ desde hace 12 años, cuando se enteró del romance entre ella y Javier Carmona.

Mientras tanto, en el otro lado del ‘ring’, Tula no ha querido meter más leña al fuego y prefiere enfocarse en el próximo cumpleaños de su pequeña hija.

Entonces, ¿qué hay de cierto en una supuesta rivalidad entre las conductoras estrellas de América Televisón?

Ethel Pozo despeja mitos

Ethel Pozo se ha visto obligada a responder por la supuesta rivalidad entre su madre y la esposa de Javier Carmona.

Para ella, es comprensible que Gisela y Tula no se saluden con un beso en la mejilla porque “ninguna persona en la vida, en la situación de ambas, se darían un beso”

“Qué persona, ante una situación con lo que pasó hace años, se dan un beso”; dijo a Diario Ojo, en referencia a la forma en cómo inicio la relación entre Tula y Carmona, expareja de Gisela.

Ethel prefiere tocar el tema con pinzas por respeto a la hija de Tula: “Por respeto a que la otra persona es mamé, donde hay niños de por medio que leen las noticias, yo no quiero tocar ese tema. Yo ya lo dije, nadie se va de esta vida sin pagar la cuenta. Todos cometemos errores, ese tema, mi mamá y cualquier persona de mi familia lo ha perdonado"

“No creo que exista rivalidad alguna ahora, eso es un invento, del lado de GV y de lado de mi familia no existe nada, y Dios lo sabe”, agregó.

De otro lado, sobre los problemas internos en América TV con Pro TV, dijo que “si hay diferencias no es por nuestro lado, jamás lo va a ser, somos personas correctas y trabajamos en la misma casa, pero muy al margen no hay que andar teniendo estas diferencias con nadie”.

Finalmente, dijo que no se sorprendió que su mamá llame a Magaly Medina. “Me pareció excelente que llame y diga su verdad. Han pasado machismos años, mi mami es una persona negociadora, pacífica”.

