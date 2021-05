Ethel Pozo se refirió a las críticas de Rodrigo González y Magaly Medina tras la entrevista a Sheyla Rojas. La conductora de ‘América Hoy’ salió a defenderse de los ácidos comentarios en su contra.

“Antes que conductora, yo soy madre, los comentarios ante Sheyla lo doy pensando en mis hijas. Nunca van a escuchar un comentario negativo mío. (…) Si no tienes algo bueno que decir, no digas nada”, dijo Pozo.

Recordemos que el día de ayer, la popular ‘Urraca’ cuestionó la ‘poca capacidad’ para entrevistar que tuvieron las presentadoras del matinal de América al enlazarse con la ‘Leona loca’.

“De verdad que las veo y me dan ganas de decirles, si fuera su productora: ‘lárguense de este canal, no tienen lo que hay que tener’. El hecho que sean sobonas, disforzadas, no es para lavarle la cara a alguien... No es profesional, no es ético. Qué horror”, expresó Medina muy indignada.

“Eso no lo hacen ni siquiera las desneuronadas. ¡Qué brutas! (...) En ese programa son madres y no pueden preguntar como madres. ¿Algunas de ustedes se comportaría como lo hace Sheyla? Yo creo que no”, finalizó.

