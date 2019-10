Pese a que Magaly Medina ha sido dura con el trabajo de Gisela Valcárcel y con el de Ethel Pozo, la conductora de “El show después del show” no dejó de elogiar el trabajo de la “Urraca”, a pesar que la periodista ha criticado la forma de conducir de la hija de la ‘señito’.

“Es una excelente periodista y su crítica siempre es bien recibida. No tengo problemas con nadie, la valoro muchísimo”, señaló. Respecto a qué opinión tiene de ella, Ethel sorprendió al decir que “es una excelente periodista. En todos lados hay periodistas críticas. Cómo en el Perú no va a existir eso, ella es la número uno en eso (espectáculos)”.

Inclusive, recreó una secuencia llamada ‘Mi tía cocina mejor que Ethel’, donde se burlaba de Pozo.

Ráting

Por otro lado, la hija de Gisela Valcárcel habló acerca del ráting de 7 puntos que ha hecho su programa ‘El show después del show’, además de la competencia ‘Mujeres al mando’, asegurando que no ve el programa de la competencia.

“Ha llegado a 7, 8, 9, 10 y 11 puntos, los viernes hacemos más, somos líderes y tenemos muchos auspicios. No puedo ver (el programa), porque llego tardísimo a mi casa a hacer las tareas con mis hijas. Siempre apostando por el entretenimiento, sin embargo hay otros programas que ponen notas de farándula, un poco escandaloso (...) Nuestros clientes van por el lado familiar, no podemos hacer otro tipo de programas porque no lo conocemos”, sostuvo.

¿Qué opinión tienes de Beto Ortiz?

Es un excelente periodista e inteligentísimo. Los artistas elegimos lo que hacemos, nadie nos obliga a hacer cosas, él es un hombre inteligente, culto y seguramente disfruta mucho lo que hace , como nosotros disfrutamos muchísimo.

Tienes una buena apreciación de Beto Ortiz, a pesar que es competencia de tu mamá...

¿Cómo no? Con todos los artistas, con Laura Bozzo, con Magaly, con Beto, con Raúl Romero y con todos.