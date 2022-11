La conductora Ethel Pozo compartió un video en sus redes sociales luciendo un hermoso vestido, pero recibió una inesperada crítica de un usuario, quien cuestionó que use prendas escotadas.

“No exageres con tanto escote, no sé hasta dónde quieres mostrar tanto, no hay ningún día que no lo haces”, escribió una usuaria en Instagram Stories.

La hija de Gisela Valcárcel no se quedó callada y reveló que le gusta usar prendas escotadas todos los días: “No ninguno, siempre uso vestidos y polos escotados #Meencantaa”, respondió Ethel Pozo.

Foto: captura Instagram @lapozo

Otra usuaria se unió a las críticas: “si usabas, pero últimamente a cada rato haces ver más de la cuenta, tú no eras así. Quizás sí, siempre usabas los escotes, pero hay algo que últimamente haces ver lo que toda sexy lo hace ver”, señaló.

Esta vez, Ethel Pozo aseguró que siempre le ha gustado lucir sexy: “Siempre he sido así, mismo estilo toda la vida. Quizás recién me sigues”.

Foto: captura Instagram @lapozo

