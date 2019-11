Ethel Pozo se mostró muy fastidiada con Christian Domínguez porque el cantante no se presentó en “El show después del show” pese a que se había comprometido.

Tras las imágenes de Magaly Medina, Ethel Pozo aclaró que Christian Domínguez no la plantó a ella sino a los televidentes: “La verdad es que siempre he dudado de la palabra de Christian, y creo que el Perú lo sabe, porque no comparto muchas de sus actitudes, pero ayer a través de las imágenes que Magaly Medina propaló, nos dimos cuenta que no estaba en Huarmey como su manager pensaba, sino que estaba muy cerca. Yo le quisiera decir a Magaly que Christian no me ha plantado a mí porque yo no acordaría ninguna reunión con él jamás, pero sí a los televidentes y a este programa”.

Asimismo, la conductora puso en duda todo lo dicho por Christian Domínguez. “No somos amigos pero siempre hay una palabra: la lealtad. El que traiciona puede hacerlo en muchas otras ocasiones: en amistades, en compromisos, en la orquesta”, señaló Ethel Pozo.

La hija de Gisela Valcárcel también descartó que el programa “En boca de todos” haya buscado a Christian Domínguez para perjudicarlos: “Soy una persona buena pero no soy tonta, sé que no vino aquí y quizá se presente en otro programa y al otro programa los quiero porque tengo amigos, esperamos que esto se aclare”.

Ethel-Magaly