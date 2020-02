La guerra entre Melissa Klug y Jefferson Farfán continúa, ya que el futbolista insiste en demandar a la madre de sus dos hijos luego que le negaron la reducción de la pensión de alimentos. Al respecto, Ethel Pozo se mostró indignada con el futbolista.

“Me tiene indignada este tema porque creo que ya ha escapado de todo limite, pueden creer ustedes y le hablo a las mamás, que Jefferson Farfán -el jugador que efectivamente tantos logros al Perú le ha dado, pero que sabemos de su situación económica- le exige a su exmujer 860 mil dólares?”, expresó la hija de Gisela en “América hoy”.

Y es que Ethel Pozo pidió a la gente que se pongan en los zapatos de Melissa Klug y preguntó cómo se sentirían si alguien les exige pagar casi un millón de dólares en solo tres días.

“¡Le exige a la madre de sus hijos! La cifra me parece que ya se excedió Jefferson, es injusto totalmente porque de todas maneras sabe que ella no tiene ese dinero en el banco. Me parece sumamente injusto, yo como mujer diría ‘¿cómo duermo tranquila?’. Quiero entender porque ayer decía ‘esto no puede estar pasando, no es real’”, señaló.

Incluso, Ethel Pozo recordó con indignación que la ‘foquita’ hasta el día de hoy niega que convivió con Melissa Klug pese a que tienen dos hijos y fueron pareja durante 11 años.

“No podemos tapar el sol con un dedo, él niega haber convivido todos los años con Melissa ¡Él niega! (...) Cómo no expresar esta indignación si tengo dos hijos con un hombre y ahora niega que convivió conmigo”, expresó.

“No sé a quién le puede parecer racional 860 mil dólares, en toda una vida no podría ganarlo Melissa Klug ni nadie, ni el 98% de los peruanos, seguro Jefferson pertenece al 2% ¡A la madre de tus hijos, qué dolor!”, agregó.

Ethel Pozo también lamentó los chismes que se han generado sobre la vida personal de Melissa: “De verdad me indigna, siento que no podría dormir si fuera Melissa Klug”.

