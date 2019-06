Ethel Pozo: "tu primer trabajo como modelo fue al lado de mi mamá"

En su último programa, Gisela Valcárcel mencionó que un conocido actor no quiso presentarse junto a Stephanie Valenzuela porque era una falta de respeto. Ante esto, el mismo actor Lucho Cáceres se pronunció en Facebook y sostuvo que él fue el actor que le dijo que no, generando gran controversia en redes sociales.

Ahora, Ethel Pozo, hija de la 'Señito', decidió responderle con un contundente mensaje, recordándole al actor que su vida artística empezó como modelo al lado de su mamá, Gisela Valcárcel.

"Tu primer trabajo como modelo fue al lado de mi mamá. Lamento tener que leer que con tu post invocas a que la gente la agreda. Creer esto de personas que no nos conocen es algo tolerable....el desconocimiento y la libre expresión es válido. Pero de ¿Ti?", escribió.

"No le dijiste no a mi mamá, le dijiste no a una joven mujer, a Stephanie Valenzuela, se sincero, si te llamábamos para reforzar a una actriz nos decías que si, pero como has demostrado que para ti, algunas personas valen por su profesión, no quisiste actuar al lado de ella", agregó.

Por último, Ethel Pozo le dijo que su amistad concluyó con esa publicación, ya qu eno entiende por qué escribir un mensaje para generar polémica. "Hasta aquí llegó mi amistad hacia ti y tu familia. Incluida tu madre, porque si eres este tipo de caballeros prefiero alejarme de amigos como tú", sentenció.

Este fue el mensaje de Gisela Valcárcel sobre el actor Lucho Cáceres en su programa 'El artista del año'.