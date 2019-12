Melissa Klug sorprendió a propios y extraños al contar que Jefferson Farfán está intentando reducir la pensión de sus hijos en un 60% porque, según él, no está trabajando.

Tras las fuertes revelaciones de la chalaca, Ethel Pozo y los conductores de “El show después del show” comentaron sobre este tema. Sin embargo, la más indignada fue la hija de Gisela Valcárcel.

“Siento que el hígado se me puede salir. Ayer dije que me siento identificada porque ella es mamá y yo le creo (...) yo no puedo creer eso, ¡ayer le regaló una camioneta a un primo!”, expresó Ethel Pozo.

La conductora lamentó que Jefferson Farfán esté internando reducir la pensión de los niños: “Yo no entiendo a los caballeros que hacen eso, no lo entiendo, me da cólera (...) uno trabaja para darle lo mejor a sus hijos”.

En ese sentido, Ethel Pozo comentó que cualquiera en el lugar de Melissa se molestaría si ve que su expareja intenta reducir la pensión pero hace gastos exorbitantes.

“Si tú eres Melissa Klug, yo tengo mis hijos, lo que ella dice es que no los ve tan seguido. ¿Me quiere reducir y veo que le regala ayer un carro a un primo? De verdad no lo entendería”.

Asimismo, Ethel Pozo lamentó que el futbolista siempre esté demandando a la madre de sus hijos: “Es la tercera demanda, en este año, que Jefferson Farfán le pone a Melissa Klug (...) Yo no podría dormir tranquila si me está llegando del juzgado demanda tras demanda”.





Ethel comenta sobre Jefferson Farfán