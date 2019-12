Tilsa Lozano pasó un incómodo momento en vivo cuando, junto a los conductores de “El show después del show”, comentaba sobre las polémicas imágenes de Korina Rivadeneira y Gino Pesaressi en Arequipa.

“¿Pero tendría algo de malo que alguien le preste un chullo a otro?”, preguntó Tilsa Lozano durante el programa.

Ethel Pozo, por su parte, se mostró en desacuerdo y recordó que Mario Hart nunca quiere compartir con Leslie Shaw: “Pero es casada, discúlpame. Estoy casada... si Mario no quiso bailar el trencito con Leslie, ¿cómo me voy a poner yo el chullo de mi ex?”.

“Sé de buena fuente que él alegó que dijo que por respeto a su esposa no quería estar cerca de su ex ¿y ahora el respeto? No debió ponerse, creo yo, el gorro”, agregó la conductora.

No obstante, Tilsa Lozano insistió en que no había nada de malo en las imágenes: “Yo no le veo nada de malo, al final, o sea...”.

Ethel Pozo, por su parte, le preguntó si cuando esta con Miguel Hidalgo se hubiera puesto el gorro de su expareja: “O sea tú casada con Miguelón, retrocedemos el tiempo, ¿te pones el gorro de un ex?”.

Tilsa quedó en shock y tras unos momentos de reflexión, respondió que no.

