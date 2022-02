¡Sin pelos en la lengua! Ethel Pozo sorprendió a propios y extraños al ‘trolear’ en vivo a su compañera de conducción, Janet Barboza, cuando se encontraban conversando sobre los ‘retoquitos’ que se habían realizado las distintas figuras del espectáculo.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando Mario Hart les consultó a las conductoras del magazine, si se habían hecho más de cinco arreglitos en el cuerpo durante los últimos años.

Frente a ello, la única que confirmó dicha información fue Sheyla Rojas, quien se encontraba como invitada especial en el set de América TV, ocasionado que Edson Dávila les reclame EN VIVO a la popular ‘Rulitos’, Brunella Horna y a la hija de Gisela Valcárcel.

“¡Ay, la señora Janet se pasó! Yo pensé que iba a correr como en el hipódromo. Brunella, también incluyen arreglitos en el extranjero, por favor a ser más sinceras”, dijo el popular ‘Giselo’.

Frente a ello, Ethel Pozo no dudó en recordarle a Janet Barboza los distintos arreglitos que se habría realizado, e incluso se burló del apodo que le pusieron Rodrigo González y Magaly Medina.

“Todo el Perú quiere saber, ¿no te has hecho retoquitos? Entonces por las puras el apodo...”, comentó entre risas la hija de Gisela. “Las mujeres que sabemos reconocer, nos hacemos lo que queremos, y la verdad, una mujer segura dice y no para cubriendo lo que se ha hecho. Yo me he hecho la nariz, las bubbis, una lipo hace 20 años”, manifestó Barboza.

